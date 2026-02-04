İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından 15 il merkezli siber dolandırıcılık operasyonları kapsamında 90 şüphelinin yakalandığını, 58’inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin hesaplarında 1,1 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, son iki haftadır sürdürülen operasyonlara ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli operasyonlarda çok sayıda dijital delile ulaşıldı.

Yasa Dışı Bahis ve Sahte İlan Dolandırıcılığı

Yakalanan şüphelilerden 58’i tutuklanırken, 25 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin;

Yasa dışı bahis oynattıkları ,

Suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettikleri ,

Ele geçirilen kişisel verilerle vatandaşları dolandırdıkları ,

Sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yaptıkları

tespit edildi.