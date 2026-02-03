Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik sosyal desteklerine bir yenisini daha ekledi. Belediye tarafından sosyal yardım alan ailelerin ortaokul ve lise çağındaki çocukları için ulaşım kartlarına 100 binişlik abonman desteği tanımlandı.

Uygulama kapsamında 38 bin 932 öğrenci, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek. Destekle birlikte öğrencilerin okula erişiminin kolaylaştırılması, ailelerin ulaşım yükünün azaltılması ve eğitim hayatının kesintisiz sürmesi hedefleniyor.

Ankara’da sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje, özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında öğrenciler ve aileleri için önemli bir nefes oldu. ABB yetkilileri, eğitime erişimi güçlendiren desteklerin artarak süreceğini vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce yaptığı açıklamalarda hiçbir öğrencinin maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimden kopmasına izin vermeyeceklerini belirtmişti.