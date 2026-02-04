Devre arası kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak N’Golo Kanté ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, deneyimli orta saha oyuncusuyla merkez hattını güçlendirdi.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde daha önce Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif transferlerini duyurmuştu. Böylece kadroya katılan 5 futbolcunun 3’ü Fransız oldu.

Kanté’nin Kariyer Yolculuğu

Futbola Fransa’nın Suresnes takımında başlayan Kanté, ardından Boulogne ve Caen formaları giydi. 2015’te Leicester City’ye transfer olan yıldız oyuncu, burada tarihi Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Bu başarının ardından Chelsea’ye imza atan Kanté, Londra ekibiyle:

2 Premier Lig

1 UEFA Şampiyonlar Ligi

1 UEFA Avrupa Ligi

1 UEFA Süper Kupa

1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

zaferi yaşadı.

2018 Dünya Kupası’nın Vazgeçilmeziydi

Kanté, 2018 Rusya Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’nın as oyuncuları arasında yer aldı ve kupayı kaldıran kadronun önemli isimlerinden biri oldu.

Suudi Arabistan’dan Kadıköy’e

2023-2024 sezonu başında Al Ittihad’a transfer olan Kanté, Suudi Arabistan’da hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadı. Başarılı orta saha, 2024-2025 sezonunun ardından rotasını Fenerbahçe’ye çevirdi.

Saran Döneminin 3. Fransız Transferi

N’Golo Kanté, Başkan Sadettin Saran döneminde transfer edilen 3. Fransız futbolcu oldu. Daha önce Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif sarı-lacivertli formayı giymişti.

Fenerbahçe Tarihinin İlk Fransızı: Anelka

Fenerbahçe tarihindeki ilk Fransız futbolcu, 2004-2005 sezonunda transfer edilen Nicolas Anelka olmuştu. Kanté ile birlikte Fransız futbolcu sayısı 7’ye yükseldi.

Fenerbahçe Tarihindeki 208. Yabancı

N’Golo Kanté, Fenerbahçe tarihinde forma giyen 208. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti. Fransız oyuncular, sarı-lacivertli kulüp tarihinde en çok forma giyen milliyetler arasında üst sıralarda yer aldı.