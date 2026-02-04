Selda Bağcan’ın yeğeni sanatçı Serenad Bağcan, telefon dolandırıcılarının mağduru oldu. Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan kişilerle yaptığı görüşmede kişisel bilgilerini paylaşan Bağcan’ın, Posta gazetesinin haberine göre yaklaşık 5 milyon TL’lik maddi kayba uğradığı öğrenildi.

Şüpheliler, Bağcan’a hesaplarında olağan dışı işlemler tespit edildiğini öne sürerek kendisine ait bir kredi başvurusu olup olmadığını sordu. Herhangi bir başvuruda bulunmadığını belirtmesi üzerine, bilgisi dışında kredi çekildiği iddia edildi. Ardından paranın korunması amacıyla “güvenli hesap” adı verilen bir hesaba aktarılması gerektiği yönünde yönlendirme yapıldı.

Yaşananlar karşısında panik yaşayan Serenad Bağcan’ın, gerçekleştirilen işlemler sonucunda yaklaşık 5 milyon TL’sini dolandırıcılara kaptırdığı belirtildi. Bağcan, olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.