Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, son günlerde artan vatandaş şikayetleriyle gündeme geliyor. Çok sayıda Ankaralı, EGO’nun sosyal medya hesaplarını etiketleyerek yaşadıkları sorunları dile getiriyor.

Vatandaşların şikayetlerinde, otobüslerin sık sık arızalanması ve koltukların hijyen açısından yetersiz olması ön plana çıkıyor. Özellikle sefer sırasında yaşanan arızaların ulaşımı aksattığı belirtiliyor.

EGO DÖNÜŞ YAPIYOR AMA ŞİKAYET BİTMİYOR!

EGO Genel Müdürlüğü’nün gelen şikayetlere dönüş yaptığı ve bazı sorunların giderildiği ifade edilirken, buna rağmen her geçen gün yeni şikayetlerin ortaya çıktığı görülüyor. Temizlik ve teknik arızaların yanı sıra sefer saatlerinin yetersizliği de vatandaşların en çok dile getirdiği konular arasında yer alıyor.

Yoğun saatlerde otobüs bulmakta zorlandıklarını belirten vatandaşlar, sefer sayılarının artırılmasını ve yaşanan sorunlara kalıcı çözüm üretilmesini talep ediyor.