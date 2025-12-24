Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü ile İbn Haldun Üniversitesi arasında iş birliği protokolü hayata geçirildi. Protokol, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay ile İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan’ın katılımıyla, 24 Aralık 2025 tarihinde Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle imzalandı.

İki kurum arasında imzalanan protokolün, bilgi üretimini artırması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor

EĞİTİM VE AKADEMİK ALANLARDA ORTAK ÇALIŞMALAR

Protokol kapsamında; Basın İlan Kurumu ile İbn Haldun Üniversitesi arasında eğitim, staj ve akademik iş birlikleri yürütülecek. Lisans ve lisansüstü düzeylerde ortak akademik çalışmalar yapılması, bilimsel araştırma projeleri geliştirilmesi ve bu çalışmaların desteklenmesi planlanıyor.

Ayrıca seminer, konferans, panel, kurs, çalıştay, sempozyum ve kongre gibi eğitim ve bilimsel etkinliklerin iki kurumun iş birliğiyle düzenlenmesi de protokolün kapsamı içerisinde yer alıyor.

ÖĞRENCİLERE TAM ZAMANLI STAJ İMKÂNI

İş birliği protokolüyle İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerine, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilecekleri tam zamanlı staj olanağı da sunulacak. Basın İlan Kurumu bünyesinde gerçekleştirilecek staj programlarının, öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarına ve iş hayatına uyum süreçlerini güçlendirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

İki kurum, protokol doğrultusunda ortak projeler ve çalışmalarla uzun vadeli bir iş birliği süreci yürütmeyi amaçlıyor.