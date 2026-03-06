Eğitimde İş Birliği Projesi kapsamında düzenlenen “Eğitimde İş Birliği ve Bilim Köprüsü” etkinliği, fen bilimlerinde uygulama temelli öğrenmeye örnek oldu. Çalışma, Ankara’daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Fatih Aşkın’ın koordinasyonunda ve Çiçekdağlılar ile Yerköylüler Derneğinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte fizik, kimya ve biyoloji alanlarında yapılan laboratuvar deneyleri çevrim içi bağlantıyla Kırşehir’in Çiçekdağı ve Yozgat’ın Yerköy ilçelerindeki öğrencilerle eş zamanlı paylaşıldı.

Program kapsamında öğretmenler ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen deneyler canlı bağlantı aracılığıyla izlenirken, farklı okullarda öğrenim gören öğrenciler aynı anda bilimsel sürecin bir parçası olma fırsatı yakaladı. Uygulamalı çalışmaların öğrencilerin derse olan ilgisini artırdığı ve bilimsel düşünme becerilerini desteklediği ifade edildi.

Takım çalışması şeklinde yürütülen uygulamalarda öğrenciler problem çözme, gözlem yapma ve bilimsel süreç becerilerini geliştirme imkanı buldu. Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi tarihinde bir ilk olan etkinliğe yaklaşık 4 bin öğrenci çevrim içi bağlantı ile aynı anda katıldı.

Etkinliğin hayata geçirilmesinde okul yönetimi ve öğretmenlerin yanı sıra Çiçekdağlılar ve Yerköylüler Derneği de destek verdi. Dernek Başkanı Teoman Kızılırmak’a katkılarından dolayı teşekkür edildi.

“Nerede O Eski Ramazanlar” programı da düzenlenecek

Öte yandan, 12 Mart 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Nerede O Eski Ramazanlar” programının da Yerköy ve Çiçekdağı’ndaki öğrencilerle buluşturulacağı belirtildi. Program kapsamında yapılacak meddah gösterisiyle öğrencilerin geleneksel kültürü yakından tanıma fırsatı bulacağı ifade edildi.