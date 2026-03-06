Samsun’un Havza ilçesinde narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, araç parçasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sırasında Havza ilçesinde şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan kontroller sırasında narkotik dedektör köpeği Pera, kamyonetin kasasında bulunan araç parçalarına tepki verdi.

Uyuşturucu Marş Dinamosunda Saklanmış

Ekiplerin detaylı incelemesinde araç parçaları tek tek kontrol edildi. Yapılan aramada sökülen marş dinamosunun içine gizlenmiş halde 192,48 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla bağlantılı oldukları belirlenen M.K. (49) ve B.A. (45) gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.