Olay, saat 01.30 sıralarında Çukurdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bıçakların da kullanıldığı olayda M.Y., R.İ., M.B.İ., A.Y. ve C.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan M.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavgaya karışan kişilerin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.