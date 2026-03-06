Avcılar’da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil metrelerce yükseklikten bina boşluğuna düşerek büyük paniğe neden oldu. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 EGC 324 plakalı otomobilin sürücüsü sahil yoluna ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti.

Rampadan indi, duvara çarptı

Kontrolden çıkan araç rampadan hızla inerken sitenin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 8 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü.

İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı

Kazanın ardından çevredeki bina sakinleri duydukları gürültü üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.