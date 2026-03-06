Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların hedefi olan ülkelerde yaşayan veya bulunan Türk vatandaşlarının güvenliği için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Keçeli, Türk dış temsilciliklerinin acil durum hatlarının aktif olduğunu ve Bakanlık Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiğini ifade etti.

8 Ülkede Ulaşım Alternatifleri Bulunuyor

Açıklamada, bazı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının farklı ulaşım yollarıyla bölgeden ayrılma imkânı bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda şu ülkelerdeki vatandaşlara gerekli yönlendirmelerin yapıldığı bildirildi:

Irak

İran

İsrail

Lübnan

Suudi Arabistan

Suriye

Umman

Ürdün

Bu ülkelerdeki Türk temsilciliklerinin vatandaşlara gerekli yönlendirmeleri yaptığı kaydedildi.

Bazı Ülkelerden Türkiye’ye Doğrudan Uçuş Yok

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Bahreyn, Katar ve Kuveyt’ten Türkiye’ye doğrudan hava ulaşımı bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri’nden ise sınırlı sayıda uçuşun istisnai olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Kara Yoluyla Tahliye Planı

Açıklamada, söz konusu ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının kara yoluyla Suudi Arabistan ve Umman’a geçişlerini sağlayacak otobüs seferlerinin düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bu ülkelerden daha sonra hava yoluyla Türkiye’ye dönüşün mümkün olabileceği kaydedildi.

Yetkililer, güvenlik koşullarının hızla değişebileceğine dikkat çekerek vatandaşların Türk diplomatik temsilciliklerinin duyurularını yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Bölgemizdeki saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.



Temsilciliklerimizin acil durum hatları ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat esasıyla göre vatandaşlarımıza hizmet… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@oncukeceli) March 6, 2026