Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’a yönelik sert ifadeler kullandı. Olası bir diplomasi masasının şartını açıkça ortaya koyan Trump, “İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak” dedi.

ABD Başkanı, İran’da koşulsuz teslimiyetin ardından yeni bir yönetimin belirlenmesi gerektiğini belirterek, bu sürecin ardından ülkenin yeniden inşa edileceğini savundu. Trump açıklamasında, ABD ve müttefiklerinin İran’ın ekonomik ve siyasi olarak yeniden güçlenmesi için çalışacağını ifade etti.

Trump paylaşımında, “Bundan ve harika, kabul edilebilir bir liderin (veya liderlerin) seçilmesinden sonra, biz ve birçok cesur müttefikimiz ve ortağımız İran’ı yıkımın eşiğinden döndürmek, ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getirmek için durmaksızın çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Açıklamasının sonunda kendi siyasi sloganına gönderme yapan Trump, “İran’ın harika bir geleceği olacak. İran’ı Yeniden Harika Yapın (MIGA)” sözleriyle mesajını tamamladı.