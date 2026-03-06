Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifi sırasında emekli bayram ikramiyesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; bayram ikramiyesinde artış yapılmamasını eleştiren Arı, milyonlarca emeklinin ekonomik olarak zor günler geçirdiğini ve bu nedenle bayrama buruk gireceğini söyledi. Komisyonda konuşan Milletvekili Arı, emeklilerin uzun süredir bayram ikramiyesinde artış beklediğini ancak iktidarın bu beklentiyi karşılamadığını ifade etti.

BAYRAM İKRAMİYESİ CHP’NİN VAADİYDİ

CHP'li Arı, emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi önerisinin ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gündeme getirildiğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Bayram ikramiyesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2015 yılındaki seçim vaatlerinden birisiydi. O dönemde ‘Bunun kaynağı nerede?’ denilerek küçümsenmeye çalışıldı. Ancak 2018 yılına gelindiğinde seçim sürecinde iktidar bu uygulamayı hayata geçirmek zorunda kaldı.” Arı, ilk uygulamada bayram ikramiyesinin bin lira olarak belirlendiğini ve bunun o dönemdeki asgari ücretin yaklaşık yüzde 62,4’üne denk geldiğini hatırlattı.

İKRAMİYENİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

CHP'li Arı, bayram ikramiyesinin yıllar içinde artırılmasına rağmen artış oranlarının emeklilerin alım gücünü koruyacak seviyede olmadığını ifade etti. Arı, “İlk verildiğinde bin liraydı. Daha sonra bin 100, 2 bin, 3 bin ve geçen yıl 4 bin TL olarak belirlendi. Ancak artışlar her geçen yıl oransal olarak düşerek gerçekleşti. En son artış oranı asgari ücrete göre hesaplandığında sadece yüzde 18’e tekabül ediyor." şeklinde konuştu.

“İLK GÜNE GÖRE HESAPLANSAYDI 17 BİN 500 TL OLURDU”

Arı, bayram ikramiyesinin ilk verildiği dönemdeki alım gücü korunmuş olsaydı bugün çok daha yüksek bir seviyede olması gerektiğini dile getirerek, “İlk verildiği günkü asgari ücret oranına göre hesapladığımızda bayram ikramiyesinin bugün yaklaşık 17 bin 500 TL olması gerekirdi. Ancak bugün emekliler sadece 4 bin TL alıyor." dedi.

