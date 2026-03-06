Başkentte yaya güvenliğini artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde kaldırım onarım ve bakım çalışmalarını hızlandırdı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; özellikle yoğun yaya trafiğinin yaşandığı bölgelerde başlatılan çalışmalar kapsamında kırılan, çöken ve zamanla deformasyona uğrayan kaldırım taşları yenilenerek daha güvenli hale getiriliyor.

Çalışmaların en yoğun şekilde sürdürüldüğü noktalardan biri ise başkentin kalbi olarak bilinen Kızılay oldu. Ekipler, bölgedeki kaldırımları tek tek elden geçirerek hem yaya güvenliğini artırmayı hem de şehir merkezinin görünümünü iyileştirmeyi hedefliyor.

Özellikle yoğun kullanılan cadde ve sokaklarda yapılan bu düzenlemelerin, hem yaşlılar hem de çocuklu aileler için daha güvenli bir yürüyüş alanı oluşturması hedefleniyor.

KENT ESTETİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK

Yetkililer tarafından yapılan çalışmalar sadece onarımla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda kaldırımların şehir estetiğine daha uygun bir görünüme kavuşması için de titiz bir çalışma yürütülüyor. Zamanla bozulan taşlar değiştirilirken, kaldırım yüzeyleri daha düzenli ve modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Başkentte özellikle merkezi bölgelerde gerçekleştirilen bu bakım çalışmalarının, hem yerli vatandaşların hem de Ankara’yı ziyaret edenlerin kent merkezini daha konforlu kullanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

