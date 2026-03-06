Abdulkadir Uraloğlu, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin hava sahalarına etkisine ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, bölgedeki hava sahalarına yönelik gelişmelerin ilgili kurumlarla koordineli şekilde yakından takip edildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, İran, İsrail, Irak, Suriye ve Ürdün hava sahalarının kapalı olduğunu, Lübnan hava sahasında ise kısıtlı uçuşların sürdüğünü ifade etti. Öte yandan Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarında uçuşların kontrollü şekilde devam ettiği aktarıldı.

Uraloğlu, güvenlik riskleri nedeniyle hava yolu şirketlerinin İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini 16 Mart 2026’ya kadar durdurduğunu açıkladı. Bu kapsamda Pegasus Hava Yolları’nın 12 Mart’a kadar, Türk Hava Yolları’nın ise 20 Mart’a kadar bu ülkelere planlanan uçuşlarını programdan çıkardığı bildirildi.

Hava sahalarındaki gelişmelere bağlı olarak bazı uçuşların farklı noktalara yönlendirildiğini belirten Uraloğlu, bugün itibarıyla Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri uçuşlarının planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Öte yandan İstanbul, Ankara ve Muğla’daki havalimanlarında bazı uçakların yerde bekletildiğini belirten Uraloğlu, toplam 7 uçağın güvenlik nedeniyle bekleme pozisyonunda bulunduğunu ifade etti.

Ayrıca Tahran Havalimanı’nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları’na ait uçakların bulunduğunu belirten Uraloğlu, Irak’ta ise bir uçağın kiralık olarak görev yaptığını açıkladı.

Uraloğlu, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı yakınlarında düşen bir insansız hava aracının ardından bölgedeki uçuş güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını ve Azerbaycan’dan kalkacak uçakların planlanan şekilde hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlık, bölgedeki hava sahası ve güvenlik gelişmelerinin ilgili kurumlarla koordineli şekilde izlenmeye devam ettiğini açıkladı.

İran ile ABD-İsrail arasındaki savaştan etkilenen hava sahalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahası kapalılıkları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan da ise kısmi uçuşlar… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) March 6, 2026