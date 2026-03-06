Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen analiz ve istihbarat çalışmaları sonucunda önemli bir operasyona imza atıldı.

Yapılan araştırmalar neticesinde, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunan ve izinli olduğu günlerde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen T.C.Y. isimli şahıs takibe alındı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda Sentetik Hap Ele Geçirildi

Şüphelinin üzerinde, ikametinde ve kullandığı araçta jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda toplam 13 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca inceleme yapılmak üzere cep telefonuna da el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra yeniden cezaevine teslim edildi.