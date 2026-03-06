Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı’nda Basınla İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Okan Bal, gazetemiz SONSÖZ’e ziyarette bulundu.

BAL: ANKARA’DA YEREL MEDYANIN GÜCÜNÜN FARKINDAYIZ

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; Okan Bal’ı Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Karakülah gazetemizin merkez ofisinde ağırladı. Ziyarette Okan Bal, öncelikle Zafer Partisi’nin son dönemdeki icraatları konusunda Karakülah’a kısa bilgi verdi. Atatürk Bulvarı ile Farabi Sokak kesişimine taşınan Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı hakkında da konuşan Bal, yenilenen İl Başkanlığı’nın ardından kısa bir süre önce göreve gelen Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Av. Hasan Alperen Akbaş ile verimli ve kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Okan Bal, Ankara’da yerel medyanın gücüne de değinerek İl Başkanlığı olarak yerel medya ile doğru ve seviyeli ilişki kurmanın altını çizdi.

KARAKÜLAH: SİYASİ PARTİLER VE YEREL YÖNETİMLER İLE SEVİYELİ İLİŞKİLER KURUYORUZ

Ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini dile getirerek söze başlayan Umut Karakülah ise siyasetin ve ülkenin merkezinin Ankara olduğuna vurgu yaparak kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi hususunda kendilerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını belirtti. Ankara’nın en eski yerel gazetesini günlük olarak devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karakülah, siyasi partiler ve yerel yönetimler ile seviyeli ve düzeyli ilişkilerin kurulmasının önemine vurgu yaptı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.