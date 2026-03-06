Bolu Belediyesi’nden Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 28 Şubat’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen “icbar suretiyle irtikap” soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ise 4 ay süreyle ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Tanju Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Oylama 3 tur sürdü

Tanju Özcan’ın tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Meclisi’nde belediye başkanvekilliği için seçim yapıldı. CHP’nin adayı Mehmet Tuna Özcan olurken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise Hüseyin Nadi Okur’u aday gösterdi.

Üç tur süren oylamanın ardından Mehmet Tuna Özcan 19 oy alarak Bolu Belediye Başkanvekili seçildi. AK Parti adayı Hüseyin Nadi Okur ise 10 oy aldı.

“Emanete sahip çıkacağız”

Seçimin ardından kısa bir açıklama yapan Mehmet Tuna Özcan, belediye meclis üyelerine teşekkür ederek görev süresince çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Özcan açıklamasında, “Belediye başkanvekili olarak seçildim. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim. Bolu Belediyesi vekili olarak Başkanımız Tanju Özcan’ın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kuvvetli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.