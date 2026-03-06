ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te dini liderler, siyasetçiler ve danışmanlardan oluşan geniş bir grupla bir araya geldi. Toplantı sırasında katılımcılar, Trump’ın etrafında toplanarak ülkenin yönetimi ve zor dönemlerden geçildiği gerekçesiyle başkan için dua etti.

Buluşmaya dair görüntüler, Beyaz Saray Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Dan Scavino tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde Trump’ın çalışma masasının başında oturduğu, çevresinde toplanan grubun ise ellerini başkanın omuzlarına koyarak dua ettiği anlar yer aldı.

Trump ve ABD İçin Dualar Edildi

Toplantıda yapılan duada, ABD Başkanı için ilahi yardım ve rehberlik talep edildi. Dini liderler, “Bugün huzurunda bulunmaktan ve başkanımız için dua etmekten onur duyuyoruz. Bereketinin ve lütfunun onun üzerinde olması için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Askerler İçin de Koruma İstendi

Dualar sırasında yalnızca başkan için değil, görev başındaki Amerikan askerleri için de korunma talebinde bulunuldu. Dini liderler, ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, ABD Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan askerler için güç, koruma ve rehberlik diledi.

Programda ayrıca, Trump’ın ülkeyi yönetirken ihtiyaç duyduğu güç ve bilgelik için dua edildiği belirtildi.