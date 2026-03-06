Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kristi Noem’in 31 Mart itibarıyla United States Department of Homeland Security (ABD İç Güvenlik Bakanlığı) görevinden ayrılacağını duyurdu.

Trump, Noem’in özellikle sınır güvenliği alanında önemli başarılar elde ettiğini vurgularken, görevden ayrılmasının ardından yeni bir güvenlik projesinde özel temsilci olarak çalışacağını belirtti.

Görevi Markwayne Mullin devralacak

Trump’ın açıklamasına göre, İç Güvenlik Bakanlığı görevine Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin aday gösterildi.

Trump, Mullin’in özellikle sınır güvenliği, yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede etkin bir rol üstleneceğini belirterek, “Markwayne sınırlarımızı korumak, göçmen suçlarıyla mücadele etmek ve ülkeye yasa dışı yollarla giren suçluları engellemek için kararlılıkla çalışacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Amerika Kalkanı’ girişimi açıklanacak

Trump ayrıca Noem’in, Batı Yarımküre’de güvenliği artırmayı amaçlayan “Amerika Kalkanı” adlı yeni bir girişimde özel temsilci olarak görev alacağını açıkladı. Söz konusu projenin ayrıntılarının cumartesi günü Florida’da kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

Noem’den teşekkür mesajı

Görev değişikliğine ilişkin açıklama yapan Noem ise yeni görevi için Trump’a teşekkür etti. Noem, uyuşturucu kartelleriyle mücadelede Marco Rubio ve Pete Hegseth ile yakın iş birliği içinde çalışmayı beklediğini belirtti.

Batı Yarımküre’nin ABD’nin güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Noem, yeni görevinde İç Güvenlik Bakanlığı döneminde kurduğu iş birliklerini ve güvenlik deneyimini daha da geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti.