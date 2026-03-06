McDonald's Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile yürüttüğü iş birliği kapsamında kadın üreticilerin el emeğiyle hazırladığı çantaları misafirleriyle buluşturuyor. McDonald's Türkiye'den yapılan açıklamada kadın üreticilerin el emeğiyle hazırladığı çantaların restoranlardan ve McDelivery üzerinden Big Mac® menü alan herkese ücretsiz olarak sunulduğu kaydedildi.

McDonald's Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Altınsoy yaptığı açıklamada, çalışanlarının yüzde 50'den fazlasının kadın olduğunu söyleyerek 'Özellikle depremden etkilenen illerimizde yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren kadınlara destek olmayı önemsiyor, onlarla yan yana durmaya devam ediyoruz' dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİNDEKİ KADIN ÜRETİCİLER'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel iş birliğine ilişkin de konuşan Altınsoy, 'KEDV ile hayata geçirdiğimiz proje aracılığıyla kadınların üretim yoluyla güçlenmesine katkıda bulunuyoruz. Aydın, Malatya ve Kahramanmaraş'taki kadın üreticiler tarafından hazırlanan 45 bin adet çantayı misafirlerimize hediye ediyoruz. Özellikle depremden etkilenen illerimizde yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren kadınların el emeğinin daha fazla insana ulaşmasını, dayanışmanın da günlük hayatın doğal bir parçası haline gelmesini önemsiyoruz' diye konuştu.

'KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZ YÜZDE 50,5'E ULAŞTI'

KEDV iş birliğiyle kadınlara üretim yolculuğunda destek verirken, istihdam tarafında da kadınların daha görünür olduğu bir yapı kurduklarını belirten Altınsoy, şunları söyledi:

'McDonald's Türkiye olarak, toplumun her kesiminden kadınların iş gücü potansiyelini ortaya çıkarmayı ve seslerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. İstihdam politikalarımızı da bu hedefe göre şekillendiriyoruz. 2026 itibarıyla kadın çalışan oranımızın yüzde 50,5'e ulaşması, bu yaklaşımın sahadaki karşılığını gösteriyor. Restoranlarımızda mutfaktan kasaya, ekip liderliğinden yönetici pozisyonlarına kadar kadın çalışanlarımız aktif rol alıyor. Önümüzdeki dönemde de esnek çalışma uygulamalarımızla daha fazla kadına istihdam sağlamaya devam edeceğiz.'