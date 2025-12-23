Turkish American Steering Committee (TASC) Danışma Kurulu Üyesi de olan Çolakoğlu, Trump’a, son 10 ayda küresel ölçekte sekiz savaşın sona ermesinde ve Orta Doğu’da barışın tesisine yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti. Ayrıca, ABD-Türkiye ilişkilerine sağladığı katkılardan ötürü Trump’ı övdü.

Çolakoğlu, görüşmede Trump’ın görev süresi boyunca Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesine yönelik adımlarının, iki ülke arasındaki diyalog ve karşılıklı anlayışı güçlendirdiğini vurguladı. Son dönemde güçlenen olumlu atmosferin, stratejik ortaklık çerçevesinde ekonomik ve ticari iş birliği açısından önemli fırsatlar yarattığını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda, Türkiye-ABD ticaret hacminin 100 milyar ABD dolarına yükseltilmesi hedefi kapsamında yürütülen özel sektör girişimleri ve bireysel çabalar da Çolakoğlu tarafından Trump’a aktarıldı.

ABD Başkanı Donald J. Trump ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik temasların devam etmesinin önemine dikkat çekti ve Çolakoğlu’nu tekrar Washington D.C.’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.