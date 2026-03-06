Haftanın son işlem gününde döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. 6 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla serbest piyasada dolar yaklaşık 44 TL, Euro ise 51 TL civarında işlem görüyor.

Son günlerde küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve artan belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmanın devam etmesine neden oluyor.

Altın yüksek seviyede

Altın fiyatları da yatırımcıların yakın takibinde. İç piyasada döviz kurundaki hareket ve küresel gelişmeler nedeniyle altın yüksek seviyelerde kalmayı sürdürüyor.

Güncel piyasa verilerine göre:

Gram altın: yaklaşık 7 bin 250 TL

Çeyrek altın: yaklaşık 12 bin TL

Cumhuriyet altını: yaklaşık 47 bin TL seviyelerinde işlem görüyor.