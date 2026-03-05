Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreticilerin gücüne güç katıp toprağın bereketini desteklerle yarınlara taşıdıklarını belirterek, “12 milyar 311 milyon lira tarımsal destek ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Tarımsal Destek Ödemelerinin Detayları

Bakan Yumaklı’nın açıklamasına göre ödemeler üç ana başlıkta yapılacak:

Temel destek ödemesi: 9 milyar 583 milyon 90 bin 123 lira

Planlı üretim (yem bitkileri) desteği: 2 milyar 607 milyon 719 bin 136 lira

Kırsal kalkınma yatırımı desteği: 120 milyon 884 bin 409 lira

Planlı üretim ve kırsal kalkınma destekleri tüm üreticiler için geçerli olacak. Temel destek ödemesi ise kimlik numarasının son hanesi “0” olan üreticiler için yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Bakan Yumaklı’dan Destek Mesajı

Bakan Yumaklı, paylaşımında ayrıca üreticilerin tarım faaliyetlerinde daha güçlü olmasını sağlayacak desteklerin önemine dikkat çekti. “Üreticimizin gücüne güç katıyor, toprağın bereketini desteklerle yarınlara taşıyoruz” diyen Yumaklı, devletin çiftçilere olan desteğinin sürdüğünü vurguladı.