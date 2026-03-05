Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ve bölgesindeki çatışmalar ile küresel meseleleri ele aldı.

İran’daki Gelişmeler ve Bölgesel İstikrar

Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, yaşanan ölümlerden üzüntü duyduklarını ve çatışmaların bölgeye yayılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki çatışmaların uzun vadede hem bölge hem dünya için istikrarsızlık kaynağı olacağını belirterek, Türkiye’nin diplomatik zemini güçlendirme ve yeniden müzakerelere dönme çabalarını sürdürdüğünü aktardı.

NATO ve Savunma İş Birliği Vurgusu

Görüşmede ayrıca, bölgesel ve küresel çatışmalı süreçlerde NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Erdoğan, savunma sanayii alanında uzun süredir atılamayan ortak adımların hızlandırılmasının önemine değindi.

