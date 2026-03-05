İzmir’in Çeşme ilçesi Belediye Başkanı Lal Denizli, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından yaptırdığı uyuşturucu testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı. Denizli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada görevine devam ettiğini vurguladı.

Lal Denizli, kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri üzerinden yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığını belirterek sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında başladığını söyledi.

Denizli, 16 Şubat akşamı ifadeye çağrıldığını belirterek, “İki gün sonra avukatım aracılığıyla Adli Tıp Kurumu’nda test yaptırmak istediğimi ilettim. 20 Şubat’ta davet üzerine çağrıldığım soruşturma dosyası kapsamında ifademi verdim ve talebimi yineledim. Ardından savcılık tarafından Adli Tıp Kurumu’na yönlendirilerek saç, kan, idrar ve tırnak örneklerimi sundum” dedi.

“Test sonuçlarımın tamamı negatif”

Test sonuçlarının beklendiği gibi çıktığını ifade eden Denizli, sonuçların Adli Tıp Kurumu tarafından dosyaya sunulduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Temiz olan leke tutmaz. Benim alnım ak, güneş balçıkla sıvanmaz. Aksi bir sonuç beklemediğim test sonuçlarımın tamamının negatif olduğunu çeşitli basın yayın organlarında gördük. Bugün de avukatıma Adli Tıp Kurumu tarafından raporun dosyaya sunulduğu bilgisi verildi.”

“İftirayı atanlarla yargı önünde hesaplaşacağım”

Süreçte ailesinin büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Denizli, kendisi hakkında iddiaları ortaya atanlar hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

“Bu süreçte beni en çok yaralayan babamın üzüntüden geçirdiği uykusuz geceler ve annemin gözyaşları oldu. Tam da bu nedenle aileme bu ahlaksız iftiraları atan ve yayan herkes hakkında avukatlarım yasal süreçleri başlatıyor. Hepsiyle yargı önünde tek tek hesaplaşacağım” dedi.

“Kamu görevlilerine düzenli test yapılabilir”

Kamu görevlilerine belirli aralıklarla test yapılmasının iftiraların önüne geçebileceğini de dile getiren Denizli, “Gerekirse bürokratlara ve belediye başkanlarına belirli aralıklarda test yapılması bu tür asılsız yakıştırmaların önüne geçebilir. Böylece iftiralarla töhmet altında bırakılan kamu çalışanları da korunmuş olur” ifadelerini kullandı.

“Çeşme’ye hizmet etmeye devam edeceğim”

Görevine devam ettiğini vurgulayan Denizli, Çeşme için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını da belirterek, “Kimsenin endişesi olmasın. Bana inananların başını hiçbir zaman öne eğdirmem. İşimin başındayım ve Çeşme’ye hizmet etmeye devam ediyorum” dedi.

Denizli ayrıca Türkiye’de ilk kez uygulanacak “Kiralık Sosyal Konut Projesi”nin temelini bu ay Çeşme’de atacaklarını da kamuoyuyla paylaştı.