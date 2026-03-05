Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) tarafından bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla panel düzenlendi.

Ankara’da bulunan üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelde; tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı gibi önemli konular ele alındı.

“Bağımlılıkla Mücadele Toplumsal Bir Sorumluluk”

Panele katılan Ayhan Özkan, bağımlılıkla mücadelenin sadece bireysel bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Özkan, bağımlılıkların toplumun tüm kesimlerini etkileyen ciddi bir problem olduğunu vurgulayarak, bu alanda toplumsal farkındalık ve ortak mücadele gerektiğini ifade etti.

Uzmanlardan Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirmesi

Panelde farklı alanlardan uzmanlar söz alarak bağımlılığın nedenleri, birey ve toplum üzerindeki etkileri ile mücadele yöntemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikte özellikle gençler arasında giderek artan teknoloji bağımlılığı ve madde kullanımının önlenmesi için eğitim, bilinçlendirme ve aile desteğinin önemine dikkat çekildi.