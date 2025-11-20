DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı ve İzmir’deki deprem riskleriyle ilgili uyarılarda bulundu. DEÜ Bilim Kafe Sohbetleri kapsamında düzenlenen “Deprem ve İzmir” etkinliğinde konuşan Sözbilir, Sındırgı’da artçı depremlerin 20 bini aştığını, son günlerde durağanlığın ise fayda gerilimin arttığını gösterdiğini belirtti.

Sındırgı’daki Deprem ve Artçı Tehlikesi

Sözbilir, 10 Ağustos’ta Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların dağa doğru yayıldığını ifade etti.

“Sındırgı’da artçılar 20 bini aştı. Son 3-4 gündür 3-4 büyüklüğündeki artçılar durdu. Bu iyi bir şey değil, fay stres biriktiriyor ve gerilim artıyor. Bölgede bir deprem daha yaşanma tehlikesi var.”

Sözbilir, devletin bölgeye müdahale ettiğini, hasarlı evlerin boşaltıldığını ve ikinci depremde can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Türkiye’de Fay Sayısı Artıyor: Deprem Haritaları Güncelleniyor

Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye’deki fay sayısının son 30 yılda arttığını vurguladı:

1992 yılında Türkiye’de 150 fay vardı,

2013 yılında bu sayı 485’e yükseldi.

Yaklaşık 10 yıl içinde fay sayısındaki artış nedeniyle fay haritalarının güncellendiğini ve yıl sonunda Türkiye ölçeğinde deprem tehlikesinin yeniden değerlendireceğini söyledi.

İzmir’in Yapı Stoku ve Deprem Riski

Sözbilir, İzmir’de yapı stokunun yüzde 60’ının depreme dayanıksız olduğunu belirtti. Bornova, Karşıyaka, Seferihisar ve Balçova’da mikrobölgeleme ve yapı envanteri çalışmalarının sürdüğünü aktaran Sözbilir, kentsel dönüşüm çalışmalarının doğal afet odaklı olarak planlanması gerektiğini vurguladı.

“Türkiye’de 1975-1999 arasında yapılan binalar zemini tanımadan inşa edildi. Mevcut yapı stokumuzun büyük kısmı depreme dayanıklı değil.”

Sözbilir, İzmir’de 17 aktif fay bulunduğunu, ölü faylarla birlikte toplam fay sayısının kara ve deniz kısmında 40’a ulaştığını ifade etti.

İzmir Fayı ve Diğer Kritik Faylar

İzmir’in en riskli fayının İzmir Fayı olduğunu belirten Sözbilir:

Fay aktif olursa 25-30 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini söyledi,

İzmir Fayı’nın son depremi 1688’de gerçekleşmiş ve bir sonraki büyük depremin bin yıl içinde olma ihtimali düşük,

Tuzla Fayı ise deprem üretme zamanı gelmiş ve 7,2 büyüklüğe ulaşabilir,

Seferihisar ve Gülbahçe fayları ise binlerce yıldır deprem üretmedi.

Prof. Dr. Sözbilir, “Bütün Körfez, İzmir Fayı’nın kucağında oturuyor” dedi.

Deprem Uyarı Sistemleri ve Önlemler

Sözbilir, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan Deprem Master Planı çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti. İzmir’de 12 adet deprem uyarı istasyonu kurulacağını ve tüm EVKA bölgelerinin sağlam olduğunu vurguladı.

“Deprem olmadan önce hangi binaların sağlam olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bu sayede etkin önlemler alabiliriz.”