Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı’nın (DUS) 2026 yılından itibaren yılda bir kez yapılacağına dair karar, genç diş hekimlerinin tepkisini büyüttü.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; Diş Hekimi Nidanur Gürel, yaptığı açıklamada bu düzenlemenin hem hukuki belirlilik ilkesini zedelediğini hem de binlerce adayın haklı beklentisini görmezden geldiğini belirterek uygulamanın geri çekilmesini istedi. Kararın 24 Eylül 2025’te alınıp 50 gün boyunca kamuoyundan saklandığını vurgulayan Gürel, “On binlerce diş hekimi bu sınava göre plan yaptı; emeğimiz yok sayılıyor.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“KARAR 50 GÜN GİZLENDİ, 2026 NİSAN OTURUMUNA 5 AY KALA DUYURULDU”

DUS’un yılda iki kez yapılması uygulamasının aniden değiştirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Gürel, “Bu karar 24 Eylül 2025’te alınmış, ancak tam 50 gün boyunca kamuoyundan gizli tutulmuş ve 2026 Nisan oturumuna sadece 5 ay kala duyurulmuştur.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi