TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşülmeden önce söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i sert ifadelerle eleştirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağbaba, hazırladıkları “bakanlık karnesi” üzerinden Tekin’e pek çok alanda “sıfır” verdiklerini belirterek, “Tarihin en başarısız bakanıyla karşı karşıyayız.” dedi.

Ağbaba, Bakan Tekin’in hem bakanlık döneminde hem de önceki müsteşarlık yıllarında eğitime hiçbir katkı sağlamadığını savunarak, “Eğitimin temel ayakları çökmüş, sistem iflas etmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“ÇAĞDAŞ VE LAİK EĞİTİMDE NOTU SIFIR”

Ağbaba, Tekin’in göreve gelir gelmez karma eğitim tartışmalarını gündeme getirdiğini belirterek, “Çağdaş, bilimsel ve laik eğitimde aldığı not sıfırdır.” dedi. Eğitimde eşitliğin bozulduğunu, bazı okul türlerine pozitif ayrımcılık yapıldığını, kenar semtlerdeki okulların ise ihmal edildiğini söyledi.

MÜLAKAT, ATAMA VE LİYAKAT TARTIŞMASI

Liyakat sisteminin çöktüğünü ifade eden Ağbaba, hükümetin mülakatın kaldırılacağına dair verdiği sözleri tutmadığını belirterek, “Mülakat mağduru yaratmada notu 100’ün 100’ü” dedi. Atanamayan öğretmenler ve süregelen mülakat uygulamaları üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

