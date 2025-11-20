Olay, Soğanyemez Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki şarküterinin önünde, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Şarküteri işletmecisi Zafer Soykara, dükkanının önünü süpürürken, yoldan geçen otomobilden peş peşe 3 el ateş edildi. Soykara, sağ bacağından yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Soykara'yı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin sokağa girmesi, bacağından vurulan Soykara'nın elindeki fırçayla sekerek kaçması yer alıyor. (DHA)
Kaynak: DHA