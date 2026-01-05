Balıkesir’in Erdek ilçesinde erkek arkadaşıyla birlikte kamp yapmak için gittiği bölgede kaybolan ve günlerdir aranan 34 yaşındaki Elif Kumal’dan acı haber geldi. Kumal’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının sürdürüldüğü gölette bulundu.

Akşam saatlerinde Yukarıyapıcı Göleti’nde dalış yapan ekipler, Elif Kumal’ın kullandığı otomobili su altında tespit etti. Yapılan incelemede araçtan çıkarılan Kumal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Elif Kumal’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Elif Kumal'a Ne Oldu?

Genç kadının erkek arkadaşı ile çıktığı gezi ardından büyük bir tartışma yaşadıkları, tartışma ardından 8 gündür kayıptı. 8 günün ardından Kumal’ın üstüne zimmetli aracı Yukarıyapıcı Göleti’nde suyun altında bulunmuştu.

Kumal’ın esrarengiz ölümü, erkek arkadaşıyla tartışmasının ardından cinayete kurban mı gitti sorusunu akıllara getirirken, Kumal’ın cenazesi araştırılmak üzere Adli Tıp Morguna getirtildi.

Sosyal medyada Kumal’ın cansız bedeninin bulunması ardından Türkiye’nin gerçeği olsn eşi, sevgilisi yada tanımadığı insanlar tarafından öldürülen kadın hikayelerini hatırlattı.