Apple’ın iOS 26 güncellemesi yayınlanır yayınlanmaz Türkiye’de binlerce kullanıcı şikayet etmeye başladı.

Sosyal medyada en çok dile getirilen sorun: “Telefon güncellemeden sonra kasmaya başladı."

Peki bu yavaşlamanın sebebi ne olabilir?

Yeni Sistem Kendini Oturtuyor

Güncelleme sonrası telefon bir süre arkada dosya düzenlemesi yapıyor. Bu da ilk günlerde kasma ve donma gibi etkiler yaşatabiliyor.

Depolama Alanı Sıkışmış Olabiliyor

iOS 26’nın boyutu büyük olduğu için bazı telefonlarda depolama alanı kritik seviyeye düşüyor. Hafıza azaldığında sistem otomatik olarak yavaşlıyor.

Arka Planda Yeniden İndirme Süreci

Fotoğraflar, uygulamalar ve iCloud verileri güncellemeden sonra tekrar senkronize oluyor. Bu süreç bitene kadar cihaz normalden daha ağır çalışabiliyor.

Eski Modellerde Daha Fazla Hissediliyor

Telefon birkaç yıllıksa, yeni güncelleme daha ağır gelebiliyor. Bu yüzden kasma sorunu yeni modellere göre daha belirgin oluyor.