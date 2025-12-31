Yurt dışından telefon getirme hayali, yeni yıla girerken adeta vergi duvarına çarptı. 2026 itibarıyla yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücreti 54.258 TL’ye yükseldi.

Artış, yeniden değerleme oranı kapsamında yürürlüğe girdi ve vatandaşın cebini doğrudan hedef aldı.

Geçtiğimiz yıl 45 bin TL bandında olan IMEI harcı, bu zamla birlikte birçok üst segment telefonun cihaz fiyatını bile geride bıraktı.

Özellikle ABD ve Avrupa’dan telefon almayı planlayanlar için “ucuz telefon” dönemi fiilen kapandı.

120 Gün Kuralı Değişmedi, Bedel Katlandı

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için, cihaza ait IMEI numarasının 120 gün içinde kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt işlemi e-Devlet üzerinden yapılırken, harç ödenmediği takdirde telefon şebekeye kapatılıyor.