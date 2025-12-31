GİMAT Derneği ve GİMAT Gross Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak’ı ziyaret etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; Vakfın Merkez Binası’nda gerçekleştirilen ziyarette TÜSİAV Başkanı Sarıtoprak’a; TÜSİAV Mütevelli Heyet Başkanı Nedret Yener, TÜSİAV Genel Sekreteri Kutlu Tamay, TÜSİAV Heyet Üyeleri Sefa Çöl, Levent Küpeli, Hakan Kardaş ile Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Karakülah ve HTC Kurumsal Firması Ortağı, Uzman Portföy Yöneticisi Hatice Kardak eşlik etti.

KESİMAL: VELİ BAŞKAN SİVİL TOPLUMCULUĞUN KİTABINI YAZMIŞTIR

2025 yılının bitiminde gerçekleştirilen kabullerinden ötürü Sarıtoprak’a teşekkürlerini ileterek konuşmasına başlayan GİMAT Derneği ve GİMAT Gross Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, GİMAT’ın Başkent Ankara için hem gıda hem de sanayi açısından son derece önem arz ettiğini dile getirdi.

SARITOPRAK: RECAİ KESİMAL, GIDA SEKTÖRÜNDE BİR MARKADIR

Ziyaretlerinden ötürü memnuniyetlerini belirten TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ise Recai Kesimal’ın perakende ve gıda sektöründe Ankara’nın öncü isimlerinden biri olduğunu söyledi. Sarıtoprak, “Ankara’da gıda, perakendecilik ve toptancılık sektörünün marka ismi olan Recai Kesimal, 2015 yılında kurdukları GİMAT Gross ile de bu birikimlerini yatırıma ve istihdama dönüştürmüştür. Recai kardeşim aynı zamanda sivil toplumculuk konusunda da çok başarılı ve kaliteli işlere imza atmıştır. Vakfımıza şeref vermiştir. 2026 yılında da kendileri ile ortak projelere imza atma ümidi içerisinde yeni yılda sağlıklı, başarılı, keyifli işler temenni ediyorum.”

