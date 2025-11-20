Evde ne yaparsanız yapın kapının önünde beliren bir çift göz…

Kedilerin banyoya kadar sahiplerini takip etmesi, Türkiye’de en çok aratılan kedi davranışlarından biri.

Bu merak uyandıran hareketin arkasında birkaç basit sebep var.

Kapalı Kapıları Sevmiyorlar

Kediler için kapalı kapı, “Benim dışarıda kalmam demek.”

Bu yüzden banyo kapısı kapanınca hemen ardından geliyorlar.

Sizi Merak Ediyorlar

Kediler evdeki en ilginç seslerin ve kokuların banyodan geldiğini düşünüyor. Siz içeri girince “neler oluyor” diye peşinize takılıyorlar.

Rutinin Bir Parçası Haline Geliyor

Bir kere bu davranışı yaptıklarında siz farkında olmadan onları ödüllendiriyorsunuz. Bir süre sonra bu bir alışkanlık oluyor.

Evdeki Güven Duygusu

Bazı kediler, sahibi banyoya girdiğinde kendini tedirgin hissediyor. Sizi kaybetmek istemedikleri için yanınızda duruyorlar.