Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, yeni kabiliyetlerin entegre edildiği testlerle gelişimini sürdürüyor. Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında, iki farklı Bayraktar KIZILELMA prototipi aynı anda gökyüzünde görev icra etti.

Dünya Havacılığında Bir İlk

Test uçuşunda Bayraktar KIZILELMA’nın üçüncü prototipi PT3 ile beşinci prototipi PT5, art arda havalandı. İki insansız savaş uçağı, Baykar mühendisleri tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbirleriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotu eşliğinde formasyon (kol) uçuşu yaptı.

Bu uçuşla birlikte, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu.

İnsanlı Görevler Otonom Sistemlere Aktarılıyor

Bu teknolojik gelişme sayesinde, insanlı savaş uçaklarının gerçekleştirdiği karmaşık hava görevlerinin otonom sistemlere aktarılması mümkün hale geliyor. Yeni kabiliyet, birden fazla insansız platformun tek bir lider komutasında, konumlarını otonom olarak ayarlayarak müşterek görev icra etmesine olanak tanıyor.

Hava Devriyesi (CAP) Görevi Başarıyla Denendi

Test uçuşu sırasında modern hava muharebesinin önemli unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol – Hava Devriyesi) görevi de icra edildi. Bayraktar KIZILELMA prototipleri, belirlenen rotalarda filo otonomisi yazılımları eşliğinde devriye uçuşu yaptı.

Bu testle birlikte, hava savunma ve önleme görevlerinin milli insansız savaş uçakları tarafından filo halinde ve otonom olarak gerçekleştirilebileceği doğrulandı.

Görüş Ötesi Füze Testiyle Tarihe Geçmişti

Bayraktar KIZILELMA, 29 Kasım’da Sinop açıklarında yapılan testte de dünya havacılık tarihine geçmişti. ASELSAN üretimi MURAD AESA radarının işaretlediği hedef, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesi ile tam isabetle vurulmuştu.

Bu başarıyla Bayraktar KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini imha eden dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olmuştu.

Baykar’dan Güçlü İhracat Performansı

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar,

Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülke ,

Bayraktar AKINCI TİHA için 16 ülke

olmak üzere bugüne kadar toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Selçuk Bayraktar: Dünyada İlk Defa

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test uçuşuna ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada ilk defa! İki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.”

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise,

“Kopyalayan değil icat eden, taklit eden değil takip edilen…”

sözleriyle başarının önemine dikkat çekti.

Bakan Kacır: Dengeler Değişecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, insansız savaş uçaklarının savaş sahasında oyun değiştirici olacağını vurguladı:

“İnsanlı savaş uçaklarından çok daha kabiliyetli ve maliyet etkin olan insansız savaş uçakları, otonom ve sürü halinde yaptıkları görevlerle dengeleri değiştirecek. Her şey yeniden başlayacak.”

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Tebrik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, test uçuşunun ardından yaptığı paylaşımda emeği geçenleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye kendi rotasını çizen nadir ülkelerden biri. Her bir ‘ilk’, dünyadaki kötülüğe ülkemizden verilmiş bir cevaptır.”