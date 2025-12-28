Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı yarın sabah erken saatlerde bölgenin batısından başlayacak. Zamanla etkisini artırması beklenen yağışların, Şanlıurfa, Diyarbakır’ın güney ve doğu kesimleri, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette, Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesine Dikkat

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışına bağlı olarak buzlanma ve don olayları, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek ve eğimli bölgelerde çığ riski oluşabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Yetkililerden Vatandaşlara Uyarı

Kar yağışının etkili olacağı illerde yaşayan vatandaşların:

Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları

Araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmaları

gerektiği belirtildi.