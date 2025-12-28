Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve yetişkin her ferdi milli karateci olan Kocal ailesi, sporun aile kültürüne dönüştüğü örnek bir başarı hikâyesi sunuyor. Karateye 42 yıl önce başlayan milli sporcu ve antrenör İsmail Kocal (50), eşi Özlem Kocal ve 6 çocuğuyla birlikte hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada sayısız başarıya imza attı.

Salonda Büyüyen Bir Aile

Milli sporcu İsmail Kocal, karateyle çok küçük yaşlarda tanıştığını ve hayatının merkezine bu sporu koyduğunu belirtti. Çocuklarını da aynı kültürle yetiştirdiğini anlatan Kocal, spor salonunun adeta ailelerinin evi olduğunu söyledi.

“Çocuklarım salonun bir köşesinde beşikle büyüdü, şimdi torunlarım aynı yerde büyüyor. Bu bizde bir kültür oldu,” diyen Kocal, askerlik görevini bile karate antrenörü olarak yaptığını vurguladı.

Ashihara ve Kyokushin-Kan branşlarında faaliyet gösteren Kocal, 10 yıldır kendi spor kulübünde yeni milli sporcular yetiştiriyor. Ailede en az şampiyonluğu bulunan çocuğun bile 6 Türkiye şampiyonluğu olduğu belirtiliyor.

Ev Hanımlığından Avrupa Derecelerine

Anne Özlem Kocal, evlendikten sonra karateyle tanıştığını ve zamanla milli sporcu seviyesine ulaştığını ifade etti. Türkiye ve Avrupa derecelerine sahip olan Kocal, başlangıçta aldığı eleştirilere rağmen sporu bırakmadığını dile getirdi.

“Ev hanımı sporcu olur mu diyenler oldu ama vazgeçmedim. Karate hem bedenen hem ruhen bana çok şey kattı. Çocuklarla birlikte olmak bana enerji veriyor,” dedi.

Milli Sporcu Çocuklar, Yeni Nesil Karateciler

Ailenin büyük kızı İrem Sena Efe (26), 2021 yılında kendisi gibi milli karateci olan Murat Efe ile evlendi. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üst üste Türkiye şampiyonu olan Efe, “En Teknik Sporcu” ödülünün de sahibi.

İrem Sena Efe, iki çocuğunu da karateci olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, sporun aile mirası olduğunu vurguladı.

Şampiyonluklarla Dolu Bir Kardeşlik

Furkan Osman Kocal : Ulusal ve uluslararası derecelere sahip, yardımcı antrenörlük yapıyor.

Aybüke Seda Kocal (20) : 2 kez dünya şampiyonu, antrenörlük hedefliyor.

Berra Su Kocal (16) : Milli takıma seçildi, 2026 Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Aynisa Sema ve Muhammed İbrahim Kocal: Karatenin hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade ediyor.

Karate Aile Geleneğine Dönüştü

Kocal ailesi, yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlardan kazandıkları madalyalarla sadece bireysel başarı değil, sporla büyüyen bir aile modeli sunuyor. Üç kuşağa yayılan bu başarı hikâyesi, Türk sporuna ilham veriyor.