Eğilmez’in paylaştığı verilere göre, tabloda yer alan gıda ürünlerinin toplam fiyatı 9 yılda yaklaşık 20 kat arttı. Buna karşın TÜİK TÜFE Gıda ve Alkolsüz İçecekler alt grubu endeksi aynı dönemde 17 kat artış gösterdi. Eğilmez, bu farkın dikkat çekici olduğuna işaret etti.

En çok artan ürünler: Yoğurt, ceviz içi, ayçiçek yağı

Karşılaştırma tablosunda fiyatı en fazla artan ürünler arasında:

Yoğurt

Ceviz içi

Ayçiçek yağı

yer aldı.

En az artanlar: Yumurta, makarna, çay

Fiyat artışının görece daha sınırlı kaldığı ürünler ise:

Yumurta

Makarna

Çay

olarak sıralandı.

“Resmi endeks ile market fiyatları arasında fark var”

Eğilmez, yazısında gıda fiyatlarındaki gerçek hayattaki artış ile resmi enflasyon verileri arasındaki farkın altını çizerek, tüketicinin hissettiği pahalılığın neden daha yüksek algılandığını bu tabloyla somutlaştırdı.

Not olarak paylaşılan tabloda yer alan 2025 Aralık TÜFE Gıda Endeksi verisinin, Aralık ayı henüz açıklanmadığı için Kasım 2025 değerine ait olduğu belirtildi.

Mahfi Eğilmez’in çalışması, Türkiye’de gıda enflasyonu ve alım gücündeki erime tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

2017 Yılı Market Broşüründeki Fiyatlar: