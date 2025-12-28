2019 yılından bu yana ücretli olarak satılan plastik poşetler, 2025 yılında 50 kuruş üzerinden tüketiciye sunuluyordu. Yeni yılda uygulanacak fiyatı belirlemek amacıyla ilgili kamu kurumları ile sektör temsilcilerinin katılımıyla “Ambalaj Komisyonu – Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda, vergiler dahil plastik poşet taban ücretinin 1 lira olması kararlaştırıldı.

Plastik atıkta büyük düşüş

Bakanlık verilerine göre, uygulamanın başladığı 2019 yılından 2025’in ilk 9 ayına kadar geçen sürede, plastik poşet kullanımının azaltılmasıyla 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi.

Uygulama sayesinde ayrıca yaklaşık 28 milyar lira tasarruf sağlanırken, 167 bin 984 ton sera gazı emisyonunun da önüne geçildi. Yetkililer, poşet ücretlendirmesinin hem çevreyi koruma hem de sürdürülebilir tüketimi teşvik etme açısından önemli kazanımlar sağladığını vurguladı.

Yeni fiyat uygulamasıyla birlikte plastik poşet kullanımının daha da azalması ve çevre dostu alternatiflerin yaygınlaşması hedefleniyor.