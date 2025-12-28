Göztepe Sportif Direktörü ve eski bir kaleci olan Ivan Mancenin büyük desteğiyle sezona başlayan 28 yaşındaki Mateusz Lis, Süper Lig’e etkileyici bir giriş yaptı. Özellikle 2’nci haftada Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan Fenerbahçe maçında, uzatma dakikalarında Talisca’nın penaltısını kurtararak takımına 1 puanı getiren Lis, sezonun kırılma anlarından birine imza attı.

Bu karşılaşmanın ardından istikrarlı performansını sürdüren deneyimli kaleci, 17 maçın 11’inde kalesini gole kapatmayı başardı. Bir dönem satışı dahi düşünülen Lis, sergilediği performansla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen birçok kaleciyi geride bırakırken, aynı zamanda takım kaptanlığı görevini de üstlendi.

Geçen sezondan bu yana büyük bir değişim yaşayan Mateusz Lis, bugün Göztepe taraftarının en güvendiği isimlerin başında yer alıyor ve sarı-kırmızılıların savunma başarısında kilit rol oynuyor.