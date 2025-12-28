Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, artan yolcu talebine yanıt vermek amacıyla hayata geçirilen Terminal 1 Renovasyon Projesi’nin, HEAŞ ve ISG iş birliğiyle yürütüldüğünü belirtti. Çalışmaların ilk fazının tamamlandığını vurgulayan Uraloğlu, Sabiha Gökçen’in yolcu sayısında rekorlar kırdığını ifade etti.

11 ayda 44,2 milyon yolcuya hizmet

Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2023’ün ilk 11 ayında 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet verilirken, 2025’in aynı döneminde bu sayı yüzde 31 artışla 44 milyon 217 bine ulaştı. Böylece, 2024 yılının tamamında kırılan 41,4 milyon yolcu rekoru, sadece 11 ayda aşılmış oldu.

İki terminal bağlantı köprüsüyle entegre edildi

Projede Terminal 1’in, yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğinde inşa edilen bağlantı köprüsüyle Terminal 2’ye entegre edildiğini belirten Uraloğlu, Terminal 1’in ana terminalin uydu binası konumuna geldiğini aktardı.

Otopark düzenlemeleriyle birlikte Terminal 2 otopark kapasitesi 5 bin 229 araca, Terminal 1 otopark kapasitesi ise 607 araca çıkarıldı. Böylece havalimanının toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca ulaştı. Ayrıca, metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara ulaşımı güçlendirildi.

Terminal 1 ile yıllık 5,5 milyon ek yolcu kapasitesi

Açılışı yapılacak Uzak Uçak Bekleme Salonu, 2 bin 560 metrekare alana sahip olacak ve aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek. Salonda 5 çıkış kapısı, duty free, yeme-içme alanları, çocuk oyun alanı, mescit ve ihram giyinme alanları yer alacak.

Bakan Uraloğlu, Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Terminal 1’in havalimanına yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi kazandıracağını belirterek, projenin Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kapasite ve konfor açısından üst seviyeye taşıyacağını ifade etti.