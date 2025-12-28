Fransız sinemasının dünya çapında tanınan yıldızlarından Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, Brigitte Bardot Vakfı tarafından 28 Aralık 2025’te duyuruldu.

Brigitte Bardot kimdir?

28 Eylül 1934’te Fransa’nın Paris kentinde doğan Brigitte Bardot, 1950’li ve 1960’lı yıllarda Fransız sinemasının en önemli yıldızlarından biri oldu. 1956 yapımı “Ve Tanrı Kadını Yarattı” filmiyle uluslararası şöhrete kavuşan Bardot, dönemin simge isimleri arasında yer aldı.

Oyunculuğun yanı sıra moda ve müzik alanında da etkili olan Bardot, cesur tarzı ve duruşuyla bir dönemin ikonlarından biri olarak kabul edildi. 1973 yılında sinemayı bırakan Bardot, hayatının geri kalanını hayvan hakları savunuculuğuna adadı ve bu alanda çeşitli çalışmalar yürüttü.

Brigitte Bardot, sinema kariyeri ve toplumsal etkisiyle unutulmaz isimler arasında yer alıyor.