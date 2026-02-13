Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1681 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, UFUKTEPE Mahalle/Köy, 31163 Ada, 7 Parsel, 3. KAT 6 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM No ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Ufuktepe Mah. 1256. Sok. Işık Apt. No:1/6 Keçiören/Ankara Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 465 m2 Arsa Payı : 56/465

İmar Durumu :Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; Bitişik nizam, 4 kat, Hmax: 12.50 metre, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Ön bahçe mesafesi 5 metre, Yan bahçe mesafesi 3 metre olacak şekildedir.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:25

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 11:25 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:25

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, UFUKTEPE Mahalle/Köy, 31163 Ada, 7 Parsel, 1. KAT 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM No ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Ufuktepe Mah. 1256. Sok. Işık Apt. No:1/2 Keçiören/Ankara Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 465 m2 Arsa Payı : 56/465

İmar Durumu :Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; Bitişik nizam, 4 kat, Hmax: 12.50 metre, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Ön bahçe mesafesi 5 metre, Yan bahçe mesafesi 3 metre olacak şekildedir.

Kıymeti : 3.350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:54

------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 14:54 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:54

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:54

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.