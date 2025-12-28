Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni olan Ateş’in, soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrıldığı ve savcılıkta ifade verdiği öğrenildi.

Soruşturma Genişletildi

Edinilen bilgilere göre soruşturma, uyuşturucu madde kullanımı ve teminine ilişkin iddialar üzerine başlatıldı. Dosyada medya ve iş dünyasından bazı isimlerin de yer aldığı, bu kapsamda çok sayıda şüphelinin ifadelerinin alındığı belirtildi.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Soruşturmaya ilişkin savcılık tarafından henüz kapsamlı bir yazılı açıklama yapılmazken, dosyadaki gelişmelerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.