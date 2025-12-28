Teklif, gençlerin eğitim sürecinde ihtiyaç duyduğu teknolojik cihazlara daha kolay ulaşmasını amaçlıyor. Öğrenciye ÖTV muafiyeti kabul edilirse, vergi yükü ciddi oranda azalacak.

Öğrenciye ÖTV Muafiyeti Teklifi Ne Getiriyor?

Hazırlanan kanun teklifiyle öğrenciye ÖTV muafiyeti kapsamı önemli ölçüde genişletiliyor. Mevcut uygulamalardaki fiyat, marka ve model sınırlamalarının tamamen kaldırılması hedefleniyor. Öğrenciye ÖTV muafiyeti sayesinde öğrenciler, ihtiyaçlarına uygun cihazları daha özgür şekilde seçebilecek. Bu durum, özellikle teknik ve dijital ağırlıklı eğitim alan öğrenciler için büyük avantaj sağlayacak.

Sadece Üniversite Değil, Örgün Eğitimdeki Öğrenciler

Yeni düzenlemede öğrenciye ÖTV muafiyeti yalnızca üniversite öğrencileriyle sınırlı tutulmuyor. Teklif; 26 yaşından gün almamış, örgün eğitimde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsıyor. Öğrenciye ÖTV muafiyeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler için geçerli olacak. Açık öğretim öğrencileri ise kapsam dışında bırakılıyor.

Mevcut Sistem Neden Değiştiriliyor?

Mevcut uygulamada öğrenciye ÖTV muafiyeti ciddi sınırlamalar nedeniyle amacına tam olarak ulaşamıyor. Fiyat üst sınırı, birçok öğrencinin bu haktan yararlanmasını engelliyor. Yeni teklif, öğrenciye ÖTV muafiyeti uygulamasını daha adil ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Böylece her öğrenci, eğitimine uygun cihazı seçebilecek.

Hangi Ürünlerde Vergi Kaldırılıyor?

Öğrenciye ÖTV muafiyeti kapsamında akıllı telefon, bilgisayar ve tablet gibi temel teknolojik ürünlerde ÖTV ve KDV kaldırılıyor. Mevcut sistemde uygulanan fiyat sınırı bu teklifte yer almıyor. Öğrenciye ÖTV muafiyeti sayesinde öğrenciler, yüksek performanslı cihazlara da erişebilecek. Bu durum özellikle mühendislik, tasarım ve yazılım öğrencileri için kritik önem taşıyor.

Öğrenciye ÖTV Muafiyeti Telefon Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?

Öğrenciye ÖTV muafiyeti hayata geçerse telefon fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanması bekleniyor. Vergi yükünün kalkması, yeni nesil telefonları öğrenciler için daha ulaşılabilir hale getirecek. Öğrenciye ÖTV muafiyeti, teknoloji pazarında da hareketlilik yaratacak. Uzmanlara göre bu düzenleme, satışları artırabilir.

Apple Modellerinde ÖTV’siz Tahmini Fiyatlar

Öğrenciye ÖTV muafiyeti, Apple modellerinde büyük indirimler anlamına geliyor.

iPhone Air, mevcut 97.332 TL fiyatından öğrenciye ÖTV muafiyeti ile 65.332 TL seviyelerine düşebilir.

iPhone 17 modeli, öğrenciye ÖTV muafiyeti kapsamında 51.999 TL’ye kadar gerileyebilir.

iPhone 17 Pro’nun ise öğrenciye ÖTV muafiyeti sonrası yaklaşık 71.999 TL olması bekleniyor.

Samsung Modellerinde Büyük Avantaj

Samsung modelleri de öğrenciye ÖTV muafiyeti sayesinde daha erişilebilir hale gelecek.

Galaxy S25’in 61.999 TL olan fiyatının 40.999 TL’ye düşmesi öngörülüyor.

Galaxy S25 Ultra için öğrenciye ÖTV muafiyeti sonrası tahmini fiyat 62.332 TL.

Galaxy Z Fold 7’nin ise yaklaşık 72.999 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Öğrenciye ÖTV Muafiyeti Ne Zaman Çıkacak?

Teklif şu anda TBMM gündeminde bulunuyor. Öğrenciye ÖTV muafiyeti düzenlemesi için komisyon süreci ve Genel Kurul onayı gerekiyor. Meclis takvimine göre sürecin önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor. Öğrenciye ÖTV muafiyeti, gençler arasında büyük bir beklenti oluşturmuş durumda.

Gençler ve Aileler Umutlu

Öğrenciye ÖTV muafiyeti teklifi, sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler, artan teknoloji fiyatları karşısında bu düzenlemeyi bir fırsat olarak değerlendiriyor. Aileler ise öğrenciye ÖTV muafiyeti ile eğitim masraflarının azalacağını düşünüyor. Düzenleme, eğitimde fırsat eşitliği açısından kritik görülüyor.