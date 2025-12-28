Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin videolu bir açıklama paylaştı. ABB’nin yayınladığı videoda, görüntülerin Karataş ile bağlantılı olmadığı savunuldu.

Paylaşılan kayıtta yer alan telefon konuşmasında,

“Bu videonun Karataş ile alakası yok. Gönderdiğim videoda köpek yoktu. Siz bir şekilde oraya köpek koymuşsunuz”

ifadeleri dikkat çekti.

Belediye, söz konusu görüntülerin yanıltıcı şekilde servis edildiğini ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini öne sürdü. ABB, olayla ilgili tüm detayların resmi belge ve raporlarla kapsamlı biçimde kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Kısa bir bölümünü izlediğiniz bu videonun tamamı; Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemelerin tüm sonuçlarını içerecek şekilde, resmi belge ve raporlarla birlikte Pazartesi günü kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.



Bununla… pic.twitter.com/hmHDcneCpq — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) December 28, 2025