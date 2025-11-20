Kırıkkale’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolundaki Şehit Şükrü Ceylan Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi.

Yola dökülen yağ, kazaya neden oldu

Kazanın, başka bir araçtan dökülen yağın yolu kayganlaştırması sonucu meydana geldiği belirlendi. Kontrolden çıkan T.K. yönetimindeki 16 AFH 907 plakalı otomobil bariyere çarptı.

Peş peşe çarpışmalar zinciri oluşturdu

Bariyerlere çarpan aracın ardından gelen M.D. yönetimindeki 06 CJV 278 plakalı otomobil, F.T.’nin kullandığı 42 AFG 279 plakalı cip ve H.C. idaresindeki 06 EVL 913 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

4 kişi hafif yaralandı

Kazada sürücü T.K. ile araçlarda bulunan H.S., C.C. ve H.C.C. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kavşak kısa süre trafiğe kapandı

Kazanın ardından köprülü kavşak trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.