FIFA’nın merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde 1’inci torbada yer alan Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak ve ay-yıldızlı ekip bu mücadeleyi iç sahada gerçekleştirecek.

Muhtemel Final Rakibi: Slovakya veya Kosova

Türkiye, Romanya karşısında turu geçmesi halinde finalde Slovakya – Kosova maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Final müsabakası ise deplasmanda oynanacak.

Maç Tarihleri Belli Oldu

Play-off turunun maç takvimi şöyle:

Yarı Final: 26 Mart 2026

Final: 31 Mart 2026

Kazanan takım 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak.

2026 Dünya Kupası Üç Ülkede Düzenlenecek

2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde organize edilecek. Dev turnuva genişletilmiş formatıyla toplam 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.